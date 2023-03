In Umbria crescono le aziende degli stranieri, calano quelle degli italiani. Mencaroni: "Occorre riflettere"

Julie Mary Marini 25 marzo 2023 a

Aumentano in Umbria le aziende di stranieri, ma non riescono a compensare il calo di quelle degli italiani. I dati emergono da una indagine dell’Ufficio Comunicazione e Stampa della Camera di Commercio dell’Umbria, basata su dati Infocamere-Unioncamere, Nel Cuore Verde, oggi è di stranieri il 10,3% delle aziende (erano il 7,5% dieci anni fa), ma se nel 2012 la regione era sopra la media nazionale, oggi è sotto. La crescita delle aziende straniere non compensa il calo di quelle degli italiani. Ne mancano all'appello 1.271. In un lungo comunicato, la Camera di Commercio spiega che nel decennio 2002-2012 in Umbria le imprese di stranieri sono cresciute del 35,4% (meno della media nazionale, che segna +41,2%), passando da 7mila 222 a 9mila792, con un incremento di 2mila 560 che però non compensa il calo di 3mila 831 imprese di italiani avvenuto nello stesso decennio.

La percentuale delle imprese di stranieri in Umbria è del 10,3% (nel 2012 era del 7,5%). Nel 2012 la percentuale di imprese di stranieri era superiore alla media nazionale (7,5% contro 6,3%), mentre nel 2022 è risultata inferiore (10,3% contro 10,7%). Delle 9mila 792 imprese di stranieri, il 28,1% fa riferimento a persone comunitarie (il dato umbro è superiore al 20,6% della media nazionale), mentre il 71,9% fa riferimento e persone extracomunitarie (media nazionale 79,4%). La densità delle imprese di stranieri in tutti i comuni umbri, vede al 31 dicembre 2022 in testa Fossato di Vico e Attigliano. Tra i comuni più grandi, con oltre 15mila abitanti, le percentuali più elevate a Umbertide, Terni, Gualdo Tadino, Foligno e Perugia. In coda Narni, Orvieto, Todi, Gubbio e Assisi. A livello provinciale non ci sono differenze sostanziali: sia nella provincia di Perugia che in quella di Terni: la percentuale di imprese di stranieri è allineata sul 10,3%. Nel capoluogo di Regione sono complessivamente 2mila 194 su 17mila 801, in quello ternano 1.490 su 10mila 802 totali.

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, spiega che “l’indagine permette di cogliere l’evoluzione, nel decennio 2012-2022, del tessuto imprenditoriale, circa l’andamento della consistenza delle imprese di stranieri, ossia di quelle imprese in cui i titolari e i soci sono, o esclusivamente, o in maniera forte, o comunque in maniera maggioritaria persone straniere, sia comunitarie che extracomunitarie. Ne esce un quadro con molti segnali che andranno meditati e approfonditi, a cominciare dal fatto che la spinta all’imprenditorialità degli stranieri non è stata sufficiente a compensare il calo delle imprese di italiani. E' come se una certa flessione della tendenza all’imprenditorialità che si nota da tempo tra gli italiani si cominci a manifestare, pur con numeri ancora abbondantemente in aumento, anche tra gli stranieri. E questo comporta un nuovo approccio nelle previsioni dell’evoluzione del sistema imprenditoriale del Paese e quindi dell’economia in generale”.

