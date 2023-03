EuroJackpot, stasera martedì 21 marzo. I numeri in diretta

21 marzo 2023 a

EuroJackpot, oggi martedì 21 marzo estrazione del concorso europeo. Occorre indovinare il 5 + 2 per dare l'assalto al jackpot arrivato a 48 milioni di euro. Nell'estrazione scorsa, quella di venerdì 14 marzo, nessun giocatore è riuscito a centrare la combinazione vincente. E' stato azzeccato un 5 + 1 da un milione 117.249, con una giocata in Germania. Cinque, invece, i 5 + 0 da 126.015 euro: schedine convalidate in Danimarca, Olanda, Spagna, Svezia e Germania. Questi i numeri di stasera, martedì 21 marzo: 8 - 13 - 16 - 44 - 47. Euronumeri: 6 - 8.

