Perugia, sei Doppio Oro da 30 mila euro centrato a Deruta

17 marzo 2023 a

a

a

La fortuna ancora una volta bacia l'Umbria. Nel concorso del 10eLotto è stato centrato un sei Doppio Oro da 30 mila euro. La giocata è stata convalidata a Deruta, in provincia di Perugia. L'ultimo concorso del 10eLotto, come sottolinea Agiprow news, ha distribuito 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 839,3 milioni dall'inizio dell'anno. Nei giorni scorsi due importanti vincite erano state centrate nella Lotteria degli Scontrini.

Una cinquina che vale un milione di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.