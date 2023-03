Eurojackpot stasera venerdì 17 marzo: i numeri

17 marzo 2023 a

Come tutti i venerdì anche stasera, 17 marzo, estrazione del concorso Eurojackpot. Per conquistare il jackpot milionario occorre centrare il 5 + 2. Nel concorso di martedì 14 marzo è stato centrato un 5 + 1 da un milione 117.249,40 euro in Germania. Cinque invece i 5 + 0 da 126.015 in Germania, Danimarca, Olanda, Spagna e Svezia. Il jackpot è arrivato a 48 milioni di euro, Questi i numeri estratti stasera, venerdì 17 marzo: 5 - 18 - 21 - 29 - 45. Euronumeri: 1- 6.

