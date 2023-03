Lavoro, Menchetti assume: nuova struttura ad Arezzo e seconda linea di produzione

Francesca Muzzi 16 marzo 2023 a

Lavoro, Menchetti assume. A maggio dello scorso anno, Corrado Menchetti è la cooperativa Koinè dettero appuntamento alla primavera 2023 per l’inaugurazione del locale dentro al parco Giotto di Arezzo. Menchetti ha già iniziato a cercare personale: “Ci servono tra le 12 e le 14 persone - dice - per aprire il nostro locale nel parco Giotto, con la speranza quest’anno che non ci siano ulteriori cavilli burocratici”. Era stata proprio la cooperativa Koinè a vincere il bando nell’aprile 2021 e a chiedere a Menchetti di gestire insieme la struttura. La gestione ha validità per 15 anni con diritto di prelazione per altri quindici anni. I due soggetti, insieme, hanno deciso dunque di sposare il progetto e dare vita a quel cubo di cemento che ricorda quello di Rubik, ma che in realtà si ispira alle composizioni cromatiche del pittore olandese Piet Mondrian.

L’anno scorso l’apertura venne bloccata da alcuni problemi, ma quest’anno sembra che tutto andrà per il verso giusto. Il colosso del food è impegnato anche su altri fronti. Il 2023 sarà l’anno dell’accensione della seconda linea di produzione della pizza surgelata destinata a negozi e catene del food in Italia e all’estero. E anche qui Menchetti sta cercando figure da inserire nella nuova produzione che scatterà a luglio. “Circa 25 persone”, dice ancora. Un investimento di circa quattro milioni di euro.

Ma non è tutto. Se a ottobre era stato inaugurato il nuovo punto di Lastra a Signa, lo scorso 20 dicembre Menchetti è sbarcato a due passi dagli Uffizi nel nuovo spazio Coin a Firenze. Serve prodotti tipici, ma anche pane fresco tutti i giorni si trova a piano terra con il dehor davanti alla Loggia del Grano. Il nuovo punto Menchetti è aperto dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 23. Continua dunque la grande espansione della famiglia di Montagnano, fornai da tre generazioni che hanno spaziato tra la Toscana e l’Umbria diventando in ogni dove un punto di riferimento. Durante la scorsa estate, Menchetti aveva anche partecipato al Jova Beach con uno stand che ha accolto migliaia e migliaia di ragazzi che hanno partecipato ai concerti di Jovanotti.

