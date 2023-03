Lavoro, il Corriere dell'Umbria assume consulenti commerciali: come candidarsi

16 marzo 2023 a

Lavoro: il Corriere dell'Umbria ricerca per le province di Perugia e Terni, consulenti commerciali, per la vendita di spazi pubblicitari, web, cartacei e televisivi. Si richiede: esperienza in ambito commerciale, spiccate doti relazionali, capacità di lavorare per obiettivi, diploma o laurea. Si offre: assunzione con contratto da dipendente più incentivi. Per candidatura inviare curriculum vitae all'indirizzo e-mail [email protected] oppure chiamare al numero 334.6085922.

