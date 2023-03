Million Day, oggi lunedì 13 marzo: i numeri

13 marzo 2023 a

Nuova settimana e solito concorso a premi: Million Day. Anche oggi, lunedì 13 marzo, estrazione alle ore 20.30. Chi centra la cinquina vince la bellezza di un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Dopo l'estrazione principale, subito dopo c'è quella extra. In questo caso la cinquina vale 100mila euro. Questi i numeri estratti oggi, lunedì 13 marzo (in aggiornamento).

