Eurojackpot, oggi martedì 7 marzo. I numeri

Eurojackpot, oggi martedì 7 marzo estrazione del concorso europeo. Il jackpot in palio è di 25 milioni. Per vincere occorre azzeccare il 5 + 2. Venerdì scorso l'impresa non è riuscita ad alcun giocatore e non sono stati registrati nemmeno 5 + 1. Hanno festeggiato due scommettitori con il 5 + 0, vincendo 490.954 euro a testa. Le preziose giocate sono state convalidate in Spagna e in Svezia. Ecco i numeri estratti oggi: 4 - 11 - 12 - 16 - 42. Euronumeri: 3- 5.

