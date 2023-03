Million Day, oggi martedì 7 marzo: l'estrazione

07 marzo 2023 a

a

a

Million Day, come tutte le sere anche oggi. martedì 7 marzo, l'estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Estrazione alle ore 20.30. Occorre azzeccare il cinque per vincere un milione di euro. Premi minori per quaterno, terno e ambo. Immediatamente dopo seconda estrazione, quella Extra, che vale 100 mila euro. Ecco i numeri (in aggiornamento).

Dove è stato centrato il 6 da oltre 4 milioni: l'elenco delle città e delle ricevitorie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.