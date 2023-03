Million Day oggi lunedì 6 marzo. I numeri

06 marzo 2023 a

Million Day, prima estrazione della settimana, stasera lunedì 6 marzo. Come sempre alle 20.30 Lottomatica tira a sorte i numeri del concorso. Chi azzecca la cinquina vince un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Dopo l'estrazione principale avviene quella Extra. In questo caso la cinquina vale 100 mila euro. Ecco i numeri di oggi, lunedì 6 marzo: 4 - 11 - 15 - 21 - 25. Extra: 2 - 23 - 40 - 49 - 50.

