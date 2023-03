EuroJackpot oggi venerdì 3 marzo. Il 5 + 2 vale 20 milioni di euro

03 marzo 2023 a

a

a

EuroJackpot, estrazione stasera, venerdì 3 marzo, per il concorso europeo. Il jackpot in palio è di venti milioni di euro, visto che martedì scorso nessuno ha azzeccato il 5 + 2. E' stato invece centrato un 5 + 1 in Spagna che ha fruttato 954.587 euro. Sono stati due invece i 5+0 da 269.1710 euro realizzati in Germania e Svezia. Questi i numeri di oggi, venerdì 3 marzo: 1 - 18 - 37 - 46 - 48. Euronumeri: 3 - 7.

