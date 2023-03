Million Day, estrazione oggi giovedì 2 marzo. I numeri

02 marzo 2023 a

a

a

Million Day, anche oggi, giovedì 2 marzo, estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Alle ore 20.30 in punto l'estrazione dei numeri vincenti. Chi azzecca l cinque si mette in tasca la bellezza di un milione di euro. Immediatamente dopo l'estrazione Extra. In questo caso la cinquina vale 100mila euro. I numeri di oggi: 3 - 7 - 18 - 32 - 48. Extra: 12 - 21 - 33 - 41 - 55.

Nuovo volo per Olbia: gli orari e la prima offerta per i biglietti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.