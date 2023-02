Umbria, Fabio Serafini eletto presidente dei Giovani imprenditori di Confcommercio

28 febbraio 2023 a

Novità in casa Confcommercio Umbria con il rinnovo del gruppo Giovani imprenditori, che hanno scelto i propri rappresentanti in carica per i prossimi cinque anni. Gli under 42 di Confcommercio saranno guidati dal folignate Fabio Serafini (Medstore - Med group.it) che ha raccolto il testimone dalle mani di Chiara Pucciarini, che ha animato il Gruppo Giovani negli ultimi anni. Fabio Serafini sarà affiancato da due vicepresidenti: Francesco Botondi (Nidea Srl – Terni) e Valentina Fausti (Maiale Brado di Norcia).

Presidente e vicepresidenti costituiscono un Comitato di presidenza di cui fanno parte anche Fabrizio Marcaccioli (Pasticceria Etrusca – Perugia) e Barbara Mencaroni (Perugia Hotel Srl – Perugia). Nel nuovo consiglio di Confcommercio Umbria Giovani Imprenditori sono stati eletti anche Andrea Bisonni (Kalipè - Terni), Davide Cavalaglio (Stepwise – Perugia), Martina Corucci (Micra Srl – Perugia), Omar Di Curzio (Di Curzio Incoming – Norcia), Alvaro Maria Flammini (Magrelli Ospitalità – Cascia), Alessio Rossi (Emporio Vini di Specialità – Terni), Emanuele Sergnese (Profumeria Sergnese – Terni), Michelangelo Tardioli (Hotel Michelangelo – Terni), Laura Toccaceli (Toccaceli 1952 – Marsciano).

In coerenza con la mission del gruppo Giovani di Confcommercio Umbria, che intende sviluppare e valorizzare le tematiche della cultura d’impresa in particolare del mondo del terziario di mercato, il nuovo direttivo ha subito affrontato questo tema, che trova concretezza in Crescimpresa, il programma di incontri tecnici su temi fondamentali della gestione aziendale, con forte attenzione alle nuove tecnologie e strategie di comunicazione, attivo da più di dieci anni, che ha aggiornato e formato migliaia di imprenditori di tutte le età. Il format Crescimpresa continuerà a essere portato nei maggiori centri dell’Umbria, per diffondere nel modo più capillare possibile le competenze oggi necessarie per avere una impresa di successo.

