Eurojackpot, l'estrazione di oggi martedì 28 febbraio

Il martedì è il primo giorno della settimana dedicato a Eurojackpot. Anche oggi, 28 febbraio, dopo le 20 l'estrazione del concorso europeo che mette in palio un jackpot da 13 milioni di euro, visto che venerdì 24 febbraio nessuno ha centrato il 5 + 2. Otto giocatori, invece, hanno indovinato il 5 + 1, vincendo oltre 198mila euro a testa. Le giocate fortunate sono state convalidate in Germania (3), Norvegia (2), Danimarca, Finlandia e Svezia. I 5 + 0 sono stati nove e hanno vinto 99.544 euro ciascuno. Ecco i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

