Perugia, lavoro: la Città della Domenica assume. Ecco i profili ricercati

Lavoro, a Perugia la Città della Domenica assume. Il parco è alla ricerca di personale da inserire nello staff con contratto part time fino a novembre 2023, con possibilità di rinnovo. Il parco cerca barman, addetti alla ristorazione, all'accoglienza, all'amministrazione, alla manutenzione delle aree verdi, alla cura degli animali. Inoltre social media manager e content creator, oltre a personale per la gestione delle aree giochi e dei laboratori didattici. Chi vuole proporsi per le posizioni professionali aperte, può scrivere all'indirizzo mail [email protected] oppure chiamare lo 075.5054941-2. Alessandro Guidi, direttore della Città della Domenica, spiega che “la riapertura del parco è prevista a fine marzo e presto pubblicheremo sul nostro sito web il calendario della attività. Questa sarà una stagione speciale e ricca di sorprese, perché festeggiamo i 60 anni di Città della Domenica. Stiamo lavorando per celebrarli come meritano”.

