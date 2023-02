Perugia, nuovo volo per Olbia: gli orari e la prima offerta per i biglietti

27 febbraio 2023 a

a

a

Dall'aeroporto dell'Umbria San Francesco di Assisi, si potrà volare anche in Sardegna, per la precisione su Olbia. La compagnia Aeroitalia e Sase (società di gestione dell’aeroporto internazionale) hanno ufficializzato l’apertura della nuova rotta Perugia – Olbia, che prenderà il via dall'1 giugno con due frequenze settimanali. I voli, operati con Boeing 737-800 da 189 posti, sono programmati ogni giovedì e domenica con i seguenti orari partenza da Olbia alle 14.45 e arrivo a Perugia alle 15.55, partenza da Perugia alle 16.45 e arrivo ad Olbia alle 17.55. "AeroItalia - spiega il comunicato stampa che ufficializza la rotta - offre un’esperienza di viaggio caratterizzata da prezzi concorrenziali e un ottimo servizio di bordo". Per festeggiare il lancio del nuovo collegamento, la compagnia ha messo in vendita numerosi biglietti in offerta da 39,99 euro a tratta, tasse incluse, acquistabili su www.aeroitalia.com.

Appello ai soci per mettere in lista i voli per Milano e Francoforte

Gaetano Intrieri, chief executive officer di Aeroitalia, ha dichiarato: “Aeroitalia è orgogliosa di iniziare le operazioni presso l’aeroporto di Perugia, uno scalo in forte crescita, al servizio di un territorio di grande bellezza e interesse che comprende una vasta area del centro Italia. L’obiettivo della compagnia è quello di fornire il miglior rapporto qualità-prezzo sia per i clienti business che leisure, andando a raccogliere la forte domanda che il mercato non riesce ancora a soddisfare”.

Aeroporto, Sase conferma trattative con Ita per attivare il volo quotidiano su Milano

"A pochi giorni dall’annuncio del network estivo 2023 - spiega Sase - siamo felici di poter confermare che da giugno sarà raggiungibile la sedicesima destinazione collegata al San Francesco d’Assisi. Una rotta già in passato operativa e più volte richiesta dal territorio, che permetterà di rafforzare i legami tra due aree straordinarie quali l’Umbria e il nord della Sardegna. È un piacere poter accogliere Aeroitalia, sesta compagnia ad operare presso il nostro scalo, con la quale ci auguriamo di intraprendere una lunga e proficua collaborazione”.

Aeroporto, lavori per il quarto gate da 600 mila euro. C'è anche il nuovo servizio bagagli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.