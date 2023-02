Foligno, parcheggi a pagamento: aumentano le tariffe

Giulia Silvestri 26 febbraio 2023 a

Da mercoledì 1 marzo a Foligno scatta l’aumento delle tariffe per le aree di sosta a pagamento della città e con queste anche il canone annuo per i residenti autorizzati senza limitazioni. A darne notizia è la delibera di giunta numero 71 di lunedì 20 febbraio. Documento alla mano, si tratta di un adeguamento delle tariffe dei parcheggi secondo l’indice Istat – Foi e “tenuto conto che le tariffe non vengono aggiornate e modificate dall’agosto 2015”. In piazza San Domenico, che conta 7 posti “blu”, la tariffa per un’ora di sosta passerà da 1,10 a 1,30 euro, mentre la tariffa oraria dalla dalla 2° alla 5° ora passerà da 1,50 a 1,75 euro, mentre la tariffa minima passa da 60 a 70 centesimi. Le stesse tariffe riguarderanno le strisce blu di Piazza San Francesco (17 posti), via Umberto I (23 posti), Piazza Giacomini (30 posti), via Oberdan (68 posti), via Chiavellati (48 posti), via Corso Nuovo (14 posti il primo tratto e 21 il secondo), via Piermarini (12 posti), via Santa Maria Infraportas (9 posti) e via del Campanile (5 posti).

La tariffa sale anche per i parcheggi in via Gentile da Foligno, via Marconi, largo Volontari del Sangue e via dell’Ospedale; qui il costo per un’ora di sosta passa da 1 a 1,20 euro, e così la tariffa oraria dalla seconda alla quinta ora di sosta passa da 1,30 a 1,50, mentre la tariffa minima da 60 a 70 centesimi. In via Guarrella, che conta 9 posti, la tariffa per un’ora sarà di un euro, mentre dalla seconda alla quinta ora di sosta il costo all’ora sarà di un euro e 50, mentre la tariffa minima di 70 centesimi. Passando ai 37 posti blu di via Madonna delle Grazie invece la tariffa per la prima ora di sosta dal primo marzo passerà da 50 a 60 centesimi, mentre il prezzo orario dalla seconda alla quinta ora passerà da 70 a 85 centesimi, e la tariffa minima passa da 40 a 50 centesimi. Infine, in via Franco Ciri (15 posti), via San Giovanni dell’Acqua (14 posti) e via Bolletta, il primo tratto che va dal ponte a via Mentana, il secondo da via Mentana a via Gentile da Foligno e il terzo tratto da via Gentile da Foligno a Via Garibaldi, la tariffa oraria per la prima ora sarà di 95 centesimi, contro gli 80 attuali, mentre quella, sempre oraria, dalla seconda alla quinta ora di sosta sarà di un euro e 30 e non più di 1,10, e la tariffa minima passa da 50 a 60 centesimi.

Con le tariffe cambia anche il canone annuo per i residenti e autorizzati senza limitazioni e passa per tutti da 50 a 58 euro e 95 centesimi. La sosta a pagamento è limitata dal lunedì al sabato, domenica e festivi esclusi, con orario dalle 9 alle 20. Mentre resta gratuita la sosta nei primi 30 minuti in tutte le aree dei parcheggi a pagamento. Nella delibera si stabilisce anche la durata massima di sosta nelle aree a pagamento, che non può superare le cinque ore.

