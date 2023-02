Lavoro in Umbria, le aziende assumono: per l'occupazione +4.1% in un anno

26 febbraio 2023 a

a

a

Aumentano i posti di lavoro nelle imprese dell'Umbria. Nel 2022 l'occupazione è cresciuta del 4.1%, passando da 255.875 a 266.312 addetti (+10.437). Emerge da un'indagine realizzata dalla Camera di commercio. In provincia di Perugia l'occupazione è aumentata del 4.2% (8.236), mentre in quella di Terni del 3.7% (2.201). Il dato è di poco inferiore a quello nazionale in cui la crescita è stata del 4.6%. Un segnale incoraggiante per il tessuto produttivo regionale, in difficoltà da oltre dieci anni.

Il lavoro di oggi e la pensione di domani, l'Inps spiegato dal presidente Pasquale Tridico in un libro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.