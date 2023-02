EuroJackpot, l'estrazione di stasera venerdì 24 febbraio

24 febbraio 2023 a

Stasera, venerdì 24 febbraio, estrazione di EuroJackpot. Nel concorso di martedì 21 febbraio, è stato azzeccato un 5 + 2 con una giocata in Danimarca. Il fortunato vincitore ha intascato dieci milioni di euro. Hanno festeggiato anche altri tre giocatori con il 5 + 1, due in Germania e uno in Norvegia. Stasera nuovo assalto e il jackpot è ancora di dieci milioni di euro. Questi i numeri estratti: 1 - 5 - 12 - 18 - 20. Euronumeri: 6 - 7.

