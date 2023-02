Million Day oggi mercoledì 22 febbraio. I numeri vincenti

22 febbraio 2023 a

a

a

Million Day, estrazione anche stasera, mercoledì 22 febbraio. E' Lottomatica a ufficializzare la cinquina che vale un milione di euro. Occorre azzeccare tutti i numeri per vedere arrivare i soldi sul proprio conto corrente. Vincite minori per quaterna, terno e ambo. Dopo l'estrazione principale avviene quella Extra. In questo caso il filotto vale 100mila euro. Ecco i numeri di oggi: (in aggiornamento).

Lino Banfi, è morta la moglie Lucia Zagaria. La figlia Rosanna: "Buon viaggio Mami"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.