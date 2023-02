21 febbraio 2023 a

a

a

Million Day puntuale anche oggi, martedì 21 febbraio. Estrazione a cura di Lottomatica alle ore 20.30. Un milione di euro per chi azzecca la cinquina, 100mila euro per chi indovina quella extra. Ecco i numeri estratti (in aggiornamento).

SuperEnalotto, 4 milioni vinti in una tabaccheria di Città di Castello

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.