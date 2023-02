Lotto e Superenalotto, estrazione del 18 febbraio. Ecco i numeri

18 febbraio 2023 a

Lotto e Superenalotto, stasera sabato 18 febbraio, estrazione per i concorsi con i quali si tenta la fortuna. L’estrazione del Superenalotto torna dopo la fortunatissima estrazione di giovedì 16 febbraio quando è stato centrato il 6 da record, il più alto al mondo,che è stato suddiviso per 90 giocatori. Sono stati assegnati 1.061.452 premi, per un totale di 378.394.670 euro vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox. Oggi si torna a tentare la fortuna e riparte la caccia al Jackpot: il montepremi di stasera è di 54 milioni di euro. Ecco i numeri estratti

Superenalotto 65 72 57 46 52 22

Numero jolly 31

Numero Superstar 2

I numeri del Lotto

BARI 88 71 13 66 41

CAGLIARI 82 79 10 67 04

FIRENZE 23 06 75 03 20

GENOVA 06 31 82 18 23

MILANO 31 50 29 36 64

NAPOLI 45 87 28 56 69

PALERMO 20 04 26 25 53

ROMA 32 27 30 42 13

TORINO 25 82 59 18 52

VENEZIA 24 55 12 39 14

SuperEnalotto, 4 milioni vinti in una tabaccheria di Città di Castello

