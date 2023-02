Lotto e Superenalotto oggi giovedì 16 febbraio. I numeri

16 febbraio 2023 a

Lotto e Superenalotto, stasera giovedì 16 febbraio, estrazione per i concorsi più amati dai giocatori. Il jackpot del superenalotto è arrivato all'incredibile somma di 371.1 milioni di euro: il sei manca dal 22 maggio 2021 quando fu centrato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Come tutti i giovedì vengono estratti anche i numeri del Lotto. Ecco le combinazioni fortunate.

Superenalotto 1 - 38 - 47 - 52 - 56 - 66

Numero jolly 72

Numero Superstar 23

I numeri del Lotto

BARI 54 12 61 33 77

CAGLIARI 72 12 56 66 18

FIRENZE 23 42 22 89 44

GENOVA 54 88 67 45 35

MILANO 71 48 27 83 40

NAPOLI 42 36 59 54 57

PALERMO 38 57 42 17 52

ROMA 53 3 47 15 28

TORINO 64 50 2 68 43

VENEZIA 26 53 18 22 81

NAZIONALE 55 14 21 5 54

