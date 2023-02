Million Day oggi mercoledì 15 febbraio. I numeri vincenti

15 febbraio 2023 a

a

a

Million Day: estrazione anche stasera, mercoledì 15 febbraio, come del resto tutti i giorni. E' Lottomatica a ufficializzare la cinquina che vale un milione di euro. Occorre azzeccare tutti i numeri per vedere arrivare i soldi sul proprio conto corrente. Vincite minori per quaterna, terno e ambo. Dopo l'estrazione principale avviene quella Extra. In questo caso il filotto vale 100mila euro. Ecco i numeri di oggi: 10 - 11 - 23 - 36 - 43. Extra: 19 - 20 - 40 - 42 - 46.

