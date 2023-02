Eurojackpot, oggi martedì 14 febbraio. Ecco i numeri

14 febbraio 2023 a

Eurojackpot: oggi martedì 14 febbraio nuova estrazione del concorso continentale. Il jackpot è arrivato a trenta milioni di euro. Nel concorso di venerdì scorso nessun giocatore ha centrato il 5 + 2. Due scommettitori hanno, invece, indovinato il 5 + 1, uno in Svezia e l'altro in Germania, vincendo ognuno 894.038 euro. I 5 + 0, invece, hanno portato a casa 504.196 e anche in questo caso sono stati due. Questi i numeri estratti oggi, martedì 14 febbraio.

