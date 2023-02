Lotto e Superenalotto oggi martedì 14 febbraio. Ecco i numeri

14 febbraio 2023 a

Lotto e Superenalotto stasera martedì 14 febbraio. Prima estrazione della settimana e ovviamente grande attenzione sui sei numeri del Superenalotto. Il jackpot, infatti, è arrivato all'incredibile somma di 369,3 milioni di euro. Nell'ultimo concorso, quello di sabato 11 febbraio, sette giocatori hanno centrato il cinque, vincendo 53.356 euro a testa. In quattro, invece, hanno indovinato il 4 stella, vincendo 27.575 a testa. Il sei manca dal 22 maggio 2021 quando con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo, furono vinti 156 milioni di euro. Di seguito i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

Superenalotto

Numero superstar

Numero jolly

Ecco la cinquina: chi l'azzecca vince un milione di euro

I numeri del Lotto

