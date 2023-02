Umbria, lavoro: ecco chi assume. Le ultime offerte sul portale Arpal

13 febbraio 2023 a

Lavoro, nuove offerte in Umbria pubblicate dall'Agenzia regionale politiche attive lavoro, Arpal Umbria, sul portale lavoroperte della Regione. A Città di Castello un esercizio commerciale cerca un aiuto barista, caffetteria e pizzeria. L'annuncio è di oggi, scade il 28 febbraio.E' richiesta la licenza media. A Castiglione del Lago, invece, sono ricercati operai addetti a macchinari industriali per confezione di abbigliamento in stoffa e assimilati. Offerta di lavoro a tempo determinato per tre mesi con possibilità di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Orario di lavoro: 7.30-13 e 14-17.30. Le domande vanno presentate entro il 25 marzo. A Perugia è ricercato un geometra di cantiere. Impiego a tempo pieno e indeterminato nel comune di Perugia. E' necessario il possesso della patente B. L'annuncio scade il 13 marzo. Ad Assisi, inoltre, offerta di lavoro per un panettiere. Posto a tempo determinato. Sono richiesti esperienza nel settore, licenza media e patente B. Candidature entro il 10 marzo. Cliccare qui per il quadro completo delle offerte di lavoro del portale e come candidarsi.

