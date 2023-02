Vaccino anti Covid, l'Umbria rischia di bruciare dosi per sei milioni di euro

12 febbraio 2023 a

Sui vaccini anti Covid in Umbria c’è uno spreco potenziale da sei milioni di euro. Stando agli ultimi dati della Regione (ottobre 2021) le dosi consegnate da inizio pandemia sono state due milioni e 154mila, quelle utilizzate 1.8 milioni. Le dosi in giacenza tre mesi fa erano 304.470, quelle scadute 44.764 e quelle già smaltite 12.660. Il virus evidentemente fa meno paura, ma c'è anche un altro aspetto, quello del possibile sperpero. Complessivamente 350mila dosi sono in parte buttate perché scadute e in parte prossime alla scadenza. Stando a un servizio del Financial Times, la dose Pfizer costa in media agli stati Ue 18 dollari, ossia 16.74 euro. Questo vuol dire che bruciare 350mila dosi equivale a bruciare quasi 6 milioni di euro. E va ricordato che il costo di ogni singola dose varia rispetto ai marchi. Moderna, ad esempio, è arrivata fino a 25 dollari.

