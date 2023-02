Eurojackpot, oggi venerdì 10 febbraio. Ecco i numeri

10 febbraio 2023 a

Il venerdì è il giorno canonico dell'estrazione dei numeri dell'EuroJackpot. Oggi, 10 febbraio, attesa per la combinazione vincente, visto che il jackpot è di 24 milioni di euro. Per conquistarlo occorre centrare il 5 + 2, cosa che non è accaduta nel concorso di martedì 7 febbraio. Sono stati indovinati, invece, tre 5 + 1 che hanno fruttato 334.242 euro. Le giocate sono state convalidate in Danimarca, Germania e Norvegia. Due i 5 + 0 da 282.745. Questi i numeri di oggi, venerdì 10 febbraio (in aggiornamento).

La cinquina di oggi che vale un milione di euro

