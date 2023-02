Lavoro, Poste Italiane assume sportellisti che conoscono le lingue

10 febbraio 2023 a

Poste Italiane assume sportellisti. Sul sito web sono pubblicate le offerte, relative ad alcune regioni italiane. L'azienda vuole rafforzare il reparto multietnico e infatti è necessario che i candidati conoscano la lingua araba o quella francese. Le regioni interessate sono Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Sicilia. Nel dettaglio si cercano operatori con conoscenza dell'arabo a Modena e Verona, mentre quelli con conoscenza della lingua francese sono richiesti a Padova, Brescia, Trapani e Ragusa.

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola superiore ottenuto con un punteggio di almeno 70 su 100 e devono poter vantare una buona conoscenza della lingua straniera. Saranno valutati titoli di studio superiori o un punteggio superiore da quello minimo richiesto per il diploma di maturità. I selezionati ricopriranno il ruolo di sportellista nell'ufficio postale di assegnazione, svolgendo l'attività di promozione e vendita dei servizi di Poste Italiane.

Potranno inoltre essere chiamati a svolgere attività di natura amministrativa. Sarà richiesto un impegno full time e l'assunzione sarà a tempo indeterminato. Le domande devono essere presentate telematicamente attraverso il sito web di Poste italiane con le seguenti scadenze: entro il 12 febbraio per chi conosce la lingua francese; entro il 14 per chi conosce quella araba.

