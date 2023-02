Lotto e Superenalotto oggi giovedì 9 febbraio

09 febbraio 2023 a

Superenalotto, jackpot da favola: 366.4 milioni di euro. Una cassaforte mai vista, che i giocatori stanno cercando di scardinare da maggio 2021, quando il sei fu azzeccato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Stasera, giovedì 9 febbraio, nuovo assalto. Chi riuscirà a far saltare il banco entrerà nel club dei milionari. Nell'ultimo concorso, quello di martedì 7 febbraio, otto giocatori hanno centrato il 5, conquistando 39.876 euro a testa. Cinque i "4 stella" da 38.844 euro. Ovviamente come tutti i giovedì oggi estrazione anche del Lotto. Di seguito i numeri fortunati (da aggiornare).

