Perugia, lotto: terno sulla ruota di Milano, vincita da 18mila euro

06 febbraio 2023 a

A Perugia vincita al Lotto da 18mila euro. E' l'Agenzia Agimeg a dare la notizia di un terno azzeccato sulla ruota di Milano con i numeri 59 - 72 - 84 nell'estrazione di sabato 4 febbraio. Il premio più alto del concorso se l'è aggiudicato uno scommettitore che ha convalidato la sua schedina a Morgex, in provincia di Aosta: un terno e tre ambi per complessivi 77.500 euro (3 - 45 - 59 sempre sulla ruota di Milano). Sul secondo gradino del podio una giocata di Piacenza con quattro terni e sei ambo su LottoPiù: vincita da 50.596 euro. A Carloforte, in Sardegna, vincita da 37.500 euro.

Lotto, terno da 187.500 a Perugia. Importante vincita anche ad Assisi

