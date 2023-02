Million Day oggi lunedì 6 febbraio. Ecco i numeri

06 febbraio 2023 a

Comincia una nuova settimana e Million Day continua la sua corsa. Il concorso gestito da Lottomatica, infatti, va in scena tutte le sere. E' così anche oggi, lunedì 6 febbraio. Alle ore 20.30 la consueta estrazione che assegna un milione di euro a chi indovina la cinquina. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Al termine dell'estrazione principale, avviene quella Extra. In questo caso il filotto vale 100mila euro. Ecco i numeri estratti oggi (in aggiornamento).

