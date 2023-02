Eurojackpot, vincita da quasi 1.8 milioni. Il jackpot sale

05 febbraio 2023 a

Dopo la maxivincita di oltre 107 milioni di euro centrata nel concorso di martedì 31 gennaio, non ci sono stati 5 + 2 nell'estrazione Eurojackpot seguente, quella di venerdì 3. Il jackpot quindi sale a quindici milioni in vista del prossimo concorso, in programma martedì 7 febbraio. A festeggiare è stato ancora una volta un giocatore che ha convalidato la sua giocata in Germania. Centrando il 5 + 1, ha vinto un milione 780.999 euro. Indovinati anche undici 5+0 da oltre 91 mila euro ciascuno. Martedì nuovo assalto al jackpot europeo.

La cinquina da un milione di euro: i numeri estratti

