Tim, rete in tilt in mezza Italia. Migliaia di segnalazioni e proteste sui social. Problemi tecnici

Caos nella rete Tim in mezza Italia, oggi domenica 5 febbraio. Una valanga di segnalazioni per malfunzionamento e problemi nell'erogazione dei servizi, sono giunte al gestore. Migliaia di proteste sui social praticamente da ogni zona del Paese, in particolare da Torino, Milano, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. L'hashtag #timdown è subito diventato di tendenza su Twitter. Problemi sia per la rete fissa che per quella mobile. Un portavoce dell'azienda ha spiegato che "è stato rilevato un problema di interconnessione internazionale, sono in corso le analisi per la risoluzione del problema". Secondo la Polizia Postale si tratta di problemi tecnici e non di un attacco hacker.

