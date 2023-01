Million Day, l'estrazione di oggi martedì 31 gennaio. I numeri vincenti

31 gennaio 2023 a

a

a

Million Day, estrazione anche oggi, martedì 31 gennaio, come avviene tutti i giorni. Alle ore 20.30 i numeri vengono tirati a sorte da Lottomatica che gestisce il concorso. Occorre azzeccare la cinquina per vincere il milione. Premi secondari per quaterna, terno e ambo. Immediatamente dopo si procede all'estrazione della combinazione Extra che vale 100mila euro. Questi i numeri estratti oggi: (in aggiornamento)

Nina Moric, incidente hot: fuori di seno al party, le foto diventano virali sui social

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.