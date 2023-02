Umbria, Fora: "Sui Fondi europei balletto di responsabilità tra centrodestra e centrosinistra. Ci rimettono le aziende"

Andrea Fora* 01 febbraio 2023 a

In Umbria il ritardo di spesa dei Fondi europei manifesta ciò che vado dicendo da tempo dai banchi del Consiglio regionale, accerchiato nel balletto di responsabilità tra centrodestra e centrosinistra, che si assegnano colpe a vicenda tra passato e presente. Il vero problema è che nel tempo la struttura regionale si è sempre più indebolita e manca il personale per far fronte alla necessità di rendicontare e certificare le spese dei progetti finanziati.

Tutto ciò a discapito delle aziende e del terzo settore, che in alcuni casi aspettano anche da oltre due anni il pagamento di quanto hanno speso e anticipato su progetti finanziati. E' evidente a tutti che tutto ciò oltre che danneggiarci a livello europeo e nazionale nelle graduatorie, arreca grandissime difficoltà alle aziende. In un tempo in cui, oltre ai ritardi accumulati, arriveranno a breve tante risorse derivanti dalla nuova programmazione europea e dal Pnrr, manca la capacità di ripensare la struttura regionale, di potenziare e assumere maggior personale, specie su alcuni comparti fortemente a rischio come il sociale.

Manca la capacità di rivedere l'assetto organizzativo e di costruire percorsi professionali e di carriera per i dipendenti pubblici. Come in un'azienda privata, quando le performance sono basse, è evidente che serve rivedere gli assetti organizzativi e fare scelte coraggiose, scelte che è evidente che questa giunta non riesce a fare, ferma nell'immobilismo più totale.

* Consigliere regionale e presidente di CiviX

