Fondi europei, Agabiti: "Recupereremo il tempo perso e spenderemo tutti i milioni". Frecciata al centrosinistra

L'Umbria recupererà i ritardi e investirà tutti i fondi concessi dall'Unione Europea. Lo garantisce Paola Agabiti Urbani, assessore regionale al bilancio, che spiega come mai la regione non abbia ancora utilizzato (o certificato l'uso) di ben 277 milioni di euro. I ritardi ci sono stati e sono in parte legati alla ricostruzione post terremoto che ha fatto lievitare i finanziamenti a disposizione e di conseguenza diminuire la percentuale di risorse già spese. L'assessore fa inoltre capire che buona parte della responsabilità sia della precedente amministrazione di centrosinistra, visto che con l'insediamento della nuova giunta si è registrato "un cambio di passo". Agabiti è comunque convinta che tutte le risorse assegnate alla Regione saranno utilizzate.

Alessandro Antonini

[email protected]

Fondi europei: speso solo il 57% dei soldi. Disponibili 277 milioni di euro da investire entro l'anno

