Umbria, fondi europei: speso solo il 57% dei soldi. Disponibili 277 milioni di euro da investire entro l'anno

Giuseppe Silvestri 28 gennaio 2023

L'Umbria è in netto ritardo nell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea destinati allo sviluppo del territorio. Nelle classifiche delle regioni stilate dall'Agenzia per la coesione territoriale, il Cuore Verde è al diciassettesimo posto (su 21) nell'utilizzo dei finanziamenti Por Fesr relativi al periodo 2014/2020. Su una dotazione complessiva di 412.3 milioni di euro, ne è stata certificata la spesa di 236.5: il 57.36%. Restano da investire 175.8 milioni entro il 31 dicembre. Solo Sicilia, Abruzzo, Campania e Marche hanno fatto peggio. Situazione analoga sui dati relativi al Fondo sociale europeo (Fse). In questo caso l’Umbria con il 57.02% di spesa certificata, è al diciannovesimo posto, davanti solo a Valle d’Aosta (56.31%) e Basilicata. I milioni a disposizione sono 237.5 e ne sono stati utilizzati 135.4. Ne restano da spendere altri 102.1. Entro l'anno, dunque, per investire l'intera dotazione, l'Umbria dovrebbe certificare la spesa di 277.9 milioni. Restano solo undici mesi.

