Superenalotto e lotto oggi sabato 28 gennaio. Jackpot da sogno

Superenalotto, un jackpot difficile da pronunciare senza provare brividi: 358.5 milioni di euro. Il sei manca dal 22 maggio 2021, quando fu azzeccato con una giocata convalidata a Montappone, in provincia di Fermo. Da allora nessuno ha più indovinato la combinazione magica e il montepremi è volato alle stelle. Oggi, sabato 28 gennaio, gli scommettitori ci provano di nuovo. Nel concorso di giovedì 26 gennaio, nove giocatori hanno centrato il cinque, intascando ognuno 34.904 euro. Quattro i 4 stella da 41.043 euro. Ovviamente come tutti i sabato oggi estrazione anche per il gioco del Lotto. Ecco i numeri vincenti.

Superenalotto (in aggiornamento)

Jolly

Superstar

I numeri del Lotto (in aggiornamento)

La cinquina che vale un milione di euro: ecco i numeri

