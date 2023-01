Million Day, oggi sabato 28 gennaio. Ecco i numeri

28 gennaio 2023 a

Million Day, come tutti i giorni anche oggi, sabato 28 gennaio, l'estrazione della cinquina firmata Lottomatica. Vale un milione di euro, soldi che finiscono nel conto corrente di chi indovina tutti i numeri. Subito dopo il sorteggio principale, viene effettuato quello Extra che invece vale 100mila euro. Ogni giorno sono migliaia gli italiani che scommettono sperando di azzeccare i numeri vincenti, ovviamente per vincere occorre una grande dose di fortuna. Queste le combinazioni estratte oggi (in aggiornamento).

