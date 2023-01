Libero e Virgilio, caselle mail bloccate. Italiaonline: "Entro 24/48 ripristino del servizio"

25 gennaio 2023 a

Posta elettronica nel caos. Gli utenti mail di Libero e Virgilio non riescono a utilizzare i loro account di posta elettronica. Alcuni fin da domenica scorsa. La causa è un problema tecnico nel servizio gestito da Italiaonline. Altroconsumo ha già inviato una diffida al provider per chiedere un ristoro economico per i disagi degli utenti. L'azienda prevede di ripristinare il servizio entro le prossime 24/48 ore come ha annunciato in un comunicato in cui si scusa con gli utenti: "Siamo consapevoli che questo crea difficoltà, ma il nostro essere il provider di posta degli italiani, ci impone la massima serietà". Italiaonline ha spiegato anche cosa è accaduto.

"Nelle scorse settimane - si legge in una nota - abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo. Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso".

I clienti temono di non poter recuperare tutti i dati. L’obiettivo primario di italiaonline è proprio quello di cercare di tutelare l’integrità dei dati. "Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattanosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo".

