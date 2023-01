Million day, oggi mercoledì 25 gennaio: i numeri

25 gennaio 2023 a

Million day, come tutti i giorni, anche oggi, mercoledì 25 gennaio, estrazione alle ore 20.30 a cura di Lottomatica che gestisce il concorso. Chi azzecca la cinquina vince un milione di euro, premi minori per quaterna, terno e ambo. Come al solito immediatamente dopo l'estrazione principale avviene quella extra. In questo caso la cinquina viene pagata cento mila euro. Questi i numeri estratti oggi: 11 - 22 - 33 - 42 - 47. Extra: 6 - 8 - 10 - 38 - 55.

