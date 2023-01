Eurojackpot oggi martedì 24 gennaio: l'estrazione dei numeri vincenti

24 gennaio 2023 a

a

a

Eurojackpot, oggi martedì 24 gennaio prima estrazione settimanale del concorso europeo. Venerdì scorso nessun giocatore ha centrato il 5+2 (quattro le vincite di seconda categoria, punti 5+1, due in Svezia e altrettante in Danimarca per oltre 906mila euro a testa). Il jackpot sale quindi a ottanta milioni di euro. Stasera dunque nuovo assalto al jackpot. Ecco i numeri estratti: (in aggiornamento)

Giancarlo Magalli racconta in tv la sua malattia: il linfoma vicino alla milza e l'infezione, "potevo morire in due mesi"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.