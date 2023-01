Umbria, chiuse due storiche attività commerciali di Umbertide

Roberto Baldinelli 15 gennaio 2023 a

A Umbertide sono stati salutati e premiati in Comune Enzo Sassolini di “Busatti stoffe” e la famiglia Luchetti del forno di Pierantonio per aver contribuito alla crescita del commercio e dell'artigianato. L'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a due storiche imprese commerciali che hanno scelto di cessare la propria attività con la fine dell'anno. La “Busatti stoffe” di Pier Lorenzo (Enzo per tutti) Sassolini ha chiuso dopo 66 anni di attività, il forno Lucchetti dopo oltre cinquanta, visto che era stato aperto nel 1970.

