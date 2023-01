Perugia, il Comune "assume" undici volontari per il servizio civile

15 gennaio 2023 a

Favorire la partecipazione alla vita del territorio, promuovere la cultura nelle biblioteche della città, incentivare l’Art bonus e rilanciare i musei e la storia dell’Umbria: sono questi i quattro progetti del Comune di Perugia per undici volontari del Servizio civile. Gli aspiranti dovranno presentare domanda di partecipazione entro le ore 14 del 10 febbraio, esclusivamente attraverso la piattaforma dedicata. E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. Tra i requisiti, oltre alla cittadinanza italiana, l’aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo alla data di presentazione della domanda. I progetti hanno una durata tra 8 e 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure con un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana. I volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in 444 euro.

