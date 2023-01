Million Day, oggi venerdì 13 gennaio. Ecco i numeri

13 gennaio 2023 a

Million Day puntuale come un orologio svizzero. Anche stasera, venerdì 13 gennaio, estrazione del concorso gestito da Lottomatica. Alle ore 20.30 vengono tirati a sorte i cinque numeri: chi li azzecca tutti vince un milione di euro. Premi minori per quaterna, terno e ambo. Immediatamente dopo l'estrazione principale, avviene quella Extra. In questo caso la cinquina vale 100mila. Ecco i numeri di oggi, venerdì 13 gennaio: 10 - 14 - 21 - 23 - 31. Extra: 5 - 20 - 32 - 33 - 35.

