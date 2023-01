Million Day, oggi 8 gennaio 2023: i numeri vincenti, l'estrazione

08 gennaio 2023 a

Il Million Day non conosce soste e anche oggi, domenica 8 gennaio 2023, proverà a regalare un sogno a uno o più ricercatori di fortuna. Alle ore 20.30 Lottomatica tirerà a sorte i cinque numeri e chi azzeccherà la cinquina vincerà un milione di euro. Come ben sappiamo occorre un vero e proprio bacio della Dea bendata per vincere, ma gli italiani non si tirano certo indietro. Immediatamente dopo la prima estrazione, avviene quella Extra che può fruttare fino a 100mila euro. Questi i numeri estratti oggi: (in aggiornamento).

