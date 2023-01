Superenalotto e Lotto, oggi sabato 7 gennaio 2023. I numeri

07 gennaio 2023 a

a

a

Superenalotto: 344 milioni di euro. E' tutto vero: a tanto ammonta il jackpot del concorso più ricco della storia del gioco nel nostro Paese. Il sei manca ormai dal 22 maggio 2021, quando fu centrato a Montappone, in provincia di Fermo. Da allora nessuno è più riuscito a mettere insieme il filotto da favola, nonostante una media di tre estrazioni a settimana. Nel concorso di giovedì 5 gennaio tredici i cinque che hanno vinto ognuno 26.437 euro. Agli otto "4 stella", invece, premi da 16.714 euro ciascuno. Oggi nuovo assalto. Riuscirà qualcuno a entrare nel club dei milionari? Ovviamente come tutti i sabato c'è anche l'estrazione del Lotto. Di seguito tutti i numeri vincenti (in aggiornamento).

Superenalotto

Jolly

Superstar

I numeri del concorso del Lotto

Cinque centrato al Superenalotto, vincita da oltre 32mila euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.