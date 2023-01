Lotteria Italia, stasera in tv venerdì 6 gennaio su Rai 1. In Umbria venduti oltre 120mila biglietti. Il derby della fortuna

06 gennaio 2023 a

Lotteria Italia, in Umbria sono stati venduti oltre 120mila biglietti, per la precisione 120.120 biglietti, lo 0,6% in meno rispetto allo scorso anno. Agipronews spiega che nella classifica delle vendite, la provincia di Perugia batte quella di Terni 63.900 a 56.220. Nel capoluogo di regione calo dell'1.7%, mentre nella città dell'Acciaio incremento dello 0.6%. L'estrazione dei premi è in programma per questa sera, venerdì 6 gennaio, durante il programma televisivo I soliti Ignoti - Il ritorno, condotto da Amadeus su Rai 1 a partire dalle ore 20.30.

Lotteria Italia, oggi l'estrazione: venduti oltre sei milioni di biglietti

